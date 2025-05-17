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AA

Türkiye genelinde suç örgütleri ile mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." diyerek, son çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TUTUKLAMALAR

Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, 10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda şüphelilerden 86'si tutuklandı.

Tutuklama yapılan iller ve şüpheli sayısının dağılımı şöyle:

İstanbul’da T.B. (tutuklandı) ve S.G’nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt),

Diyarbakır’da Ş.T.’nin (tutuklandı),

Ankara’da R.A.’nın (tutuklandı),

Gaziantep’te S.Y.’nin (tutuklandı),

Şanlıurfa’da M.A.’nın (tutuklandı),

Samsun’da G.A.’nın (yurt dışı firar),

Bursa’da C.A.’nın (tutuklandı),

Kocaeli’de F.M.T.’nin (tutuklandı),

Tekirdağ’da A.E.A.’nın (yurt dışı firar),

Uşak’ta B.G.’nin (yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı 11 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır süren operasyonlarda;

T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLENLER

44’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN TUTAKLANMA NEDENLERİ

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Tehdit,

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,

Kasten Yaralama,

Nitelikli Yağma,

Silahlı Tehdit,

Cinayet,

Tefecilik,

Uyuşturucu Madde Ticareti,

Mala Zarar Verme ve

Hakaret suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Operasyonlar sonucu;

48 adet ruhsatsız tabanca,

30 adet ruhsatsız av tüfeği,

3 adet çelik yelek,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 adet kumar makinesi ele geçirildi.

EMNİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." dedi.

