Ali Yerlikaya: 15 Temmuz ruhuyla terör yapılarının kökünü kazıyacağız

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye önemli bir sınavdan geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü, milletin iradesine karşın çıktı ve darbe girişiminde bulundu.

Ancak Türk milleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatana ve devletine sahip çıkmak için meydanlara çıktı.

Cuntacı hainlerin eli, milletin iradesi sayesinde kırıldı.

O karanlık günün üzerinden bugün tam 9 yıl geçti...

"DEVLETİN KILCAL DAMARLARINA SIZIP YILLARCA HAZIRLANDILAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, darbe girişiminin 9. yılında Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmede bulundu.

15 Temmuz gecesi millet iradesini teslim almaya çalışan bu hain yapının, tankla, tüfekle, uçaklarla saldırdığını belirten Yerlikaya, "Milletimizin savunması için alınmış silahları milletimize doğrulttu. Ancak bu hainlerin tek hazırlığı bu değildi. Yıllarca devletimizin kılcal damarlarına sızarak da hazırlandılar." ifadelerini kullandı.

"45 BİN 229 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya, o tarihi 15 Temmuz gecesinde, milletin cesareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin dirayetinin hainlerin yıllara sari kumpaslarını başlarına yıktığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu tehdide karşı devletimiz en güçlü refleksi göstermiştir. İçişleri Bakanlığı olarak milletimize sadakatin, devlete bağlılığın ve hukuka saygının dışında hiçbir yapıya müsamaha göstermedik. Bu kapsamda mülki idare amiri 569, Emniyet Genel Müdürlüğünden 33 bin 534, Jandarma Genel Komutanlığından 8 bin 456, Sahil Güvenlik Komutanlığından 640, İller İdaresinden 1358 ve Personel Genel Müdürlüğü genel idare hizmetleri sınıfı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, AFAD, Göç İdaresi kurumlarından 672 olmak üzere toplam 45 bin 229 personel ihraç edildi."

"SU UYUR, FETÖVARİ YAPILAR UYUMAZ"

Bakan Yerlikaya, bu istatistiklerin FETÖ'nün nasıl bir yapısal tehdit olduğunu açıkça ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Bu mücadelede kriterimiz bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Su uyur, Fetövari yapılar uyumaz.' Biz bu bilinçle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"9 yıl geçmiş olabilir ama bizim için 15 Temmuz hala dündür." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmalarına karşı kararlı mücadelelerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, kendileri için bu mücadelenin, geçmişin hesabını sormak kadar, geleceklerini de korumak olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar 390 bin 322 şahıs gözaltına alınmış, 113 bin 844 şahıs tutuklanmış, 118 bin 822 şahıs hakkında adli kontrol uygulanmış, 153 bin 382 şahıs ise serbest bırakılmıştır. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık. Bu kabine döneminde de FETÖ'ye yönelik, 10 bin 968 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahısların 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgilerini paylaştı.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ İLK GÜNKİ KARARLILIĞIYLA SÜRÜYOR"

Bakan Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin birliğine, dirliğine, kardeşliğine halel getirmeye çalışan bütün hainler şunu bilsin; bu vatanın askeri, polisi, jandarması gibi 86 milyon fedaisi vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz temiz toplum, temiz devlet mücadelesi, güncel hücre yapılanmalarına, mahrem imam sistemlerine ve kripto unsurlara karşı devam etmektedir. Bu bir irade meselesidir. Bu irade Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vardır. Bu hain yapıyla mücadelede tek bir gün rehavet göstermedik, mücadelemiz hala ilk günkü kararlılıkla sürüyor."

FETÖ'nün, sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir güvenlik tehdidi olduğuna işaret eden Yerlikaya, kendini eğitim ya da insani yardım kisvesiyle gizleyen bu yapının, bulunduğu her yerde kurumlara sızmaya çalıştığına dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN HAKLI DAVASI, DÜNYADA KARŞILIK BULUYOR"

Bakan Yerlikaya, bugün birçok ülkede FETÖ'nün okullarının ya kapatıldığını ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin girişimleriyle Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiğini, uluslararası işbirliği sürecinin, diplomasi ve güvenlik unsurlarıyla birlikte sürdürüldüğünün bilgisini verdi.

FETÖ'nün maskesinin düştüğü her yerde, Türkiye'nin haklı mücadelesinin destek bulduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu mücadele artık sadece bir iç güvenlik meselesi olarak görülmemelidir, küresel bir adalet meselesi olarak görülmelidir. Biz her fırsatta muhataplarımıza bu konuda ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Suçluların iadesi anlaşması kapsamında aranan bütün şahısların iadeleri ile ilgili taleplerimizi bulundukları ülkelerin makamlarına iletiyoruz. Aranan şahıslarla ilgili de işbirliği noktasında iyi bir noktaya geldiğimizi ifade etmek isterim. FETÖ artık maskesiz; Türkiye'nin haklı davası, dünyada karşılık buluyor." şeklinde konuşu.

15 TEMMUZ, İSİMSİZ KAHRAMANLARIN TARİHİDİR"

Bakan Yerlikaya, FETÖ'nün taktikleri değiştikçe, kendilerinin stratejilerinin de geliştiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kripto yapılar, hücre tipi örgütlenmeler, dijital iletişim sistemleri ve finansal kaçak hatlar anlık takip edilmektedir. Bu kapsamda, siber suçlarla mücadele birimlerimiz, istihbarat destekli saha operasyonlarımız, mali suç izleme sistemlerimiz ile entegre bir mücadele modeli geliştirildi. Bu yapı ne kadar gizlenirse gizlensin, izini sürer, yapıyı çökertiriz. Biz, devletimizin hafızasını ve reflekslerini diri tutuyoruz. Hiçbir terör yapısının kamu düzenini tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz. Karanlıkta kalan her yapı tek tek gün yüzüne çıkıyor

15 Temmuz, kurşunlara göğsünü siper eden isimsiz kahramanların tarihidir. 253 şehidimiz, 2 bin 737 gazimiz; bize bu vatanın kolay kazanılmadığını bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçse de unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Çünkü bu millet, ihanetin karanlığına karşı imanla direnen bir millettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl o gece destan yazdıysak, bugün de Türkiye Yüzyılını inşa ederken aynı ruhla yürüyoruz."