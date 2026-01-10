Ali Yerlikaya: 34 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FETÖ ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri tarafından son 2 haftada 34 ilde birden fazla operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şüphelilerden 43 tanesi tutuklanırken 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;



Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,



Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,



Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,



Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.



Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"MİLLETİN HUZURUNA KASTEDENLERLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Operasyonda görev alan jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.

Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.