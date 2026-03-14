Mustafa Çiftçi: Bugün ülkemizin önündeki hedeflerden biri Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.

Ramazan ayında muhtarlarla aynı sofrada bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, konuşmasının devamında önemli açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, terörle mücadeleye ayrı bir parantez açtı.

"HEDEFLERİMİZDEN BİRİ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEK"

Türkiye’nin önünde önemli hedefler bulunduğunu aktaran Çiftçi, şunları söyledi:

Bu hedeflerden biri de terörsüz bir Türkiye’yi inşa etmektir. Terör sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan, istiklalimize kurulmuş bir pusudur.



23 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan her adım, geliştirilen kalkınma hamleleri ve temel hak ve hürriyetler noktasında yürütülen sessiz devrimler, eski Türkiye’nin yapay tartışmalarının üzerine adeta beton dökmüştür. Bu nedenle diyoruz ki; 'Terörsüz bir Türkiye demek; daha huzurlu bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye ve daha aydınlık bir Türkiye demektir.'



Bu hedefe ulaşma yolunda muhtarlarımızın rolü son derece önemlidir. Çünkü sizler millet iradesinin yerelde ilk temsilcilerisiniz. Birliğimizi güçlendirmek, kardeşlik iklimini büyütmek ve huzuru korumak noktasında sizlerin katkısı son derece kıymetlidir.

"DEVLET İLE MİLLET ARASINDA KURULAN EN SAĞLAM KÖPRÜLERDEN BİRİ MUHTARLARIMIZDIR"

Muhtarlığın, bu toprakların en köklü ve en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, muhtarların yerel demokraside, doğrudan ve en güçlü temsil noktalarından biri olduğunu belirten Çiftçi, "Devlet ile millet arasında kurulan en sağlam köprülerden biri muhtarlarımızdır. Bu nedenle muhtarlık sadece idari bir görev değildir.

Aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve büyük bir temsil görevidir. Mahallenizin sesi ve hafızası olarak huzurun ve dayanışmanın sağlanması noktasında omuzlarınızda önemli bir sorumluluk bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

MUHTARLAR KONUSUNDA ATILAN ADIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti iktidarı süresince muhtarlarla ve muhtarlık kurumuna büyük önem ve değer verildiğini söyleyen Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarımızı demokrasimizin en temel unsurlarından biri olarak görmüş ve bu doğrultuda önemli adımlar atmıştır.

Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları bu anlayışın en önemli göstergelerinden biridir. Muhtarlarımızın doğrudan devletin başıyla bir araya gelmesi, sorunlarını ve taleplerini doğrudan ifade edebilmesi; temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçtiğimizin en önemli göstergelerinden biri olmuştur.

Aynı zamanda muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının güçlendirilmesi ve kamu yönetimindeki yerlerinin daha da sağlamlaştırılması yönünde önemli adımlar atılmıştır" dedi.