Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vefakar annenin ricasını geri çevirmedi

İzleyenleri duygulandıran görüntü...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayı kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Aydoğdu son olarak, yıllar önce eşini kaybeden Yaşargül Erik’in evine ziyarette bulundu.

Yaşargül Hanım'ın mütevazı hanesine misafir olan Vali Aydoğdu'nun buradaki diyaloğu izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ziyaret sırasında anne Yaşargül Hanım, kızı Kader ile aralarında geçen duygusal bir konuşmayı Vali Aydoğdu ile paylaştı.

Yıllar önce eşini kaybeden ve hem çocuklarını büyütüp hem de yatalak babasına bakan acılı annenin anlattıkları odadaki herkesi sessizliğe boğdu.

"BENİ KİMDEN İSTEYECEKLER"

İstanbul'da veteriner hekim olarak görev yapan kızı Kader'in, evlilik hazırlığı arefesinde sorduğu "Anne, babam yok, dedem yatalak.

Beni istemeye geldiklerinde kimden isteyecekler?" sorusu, Vali Aydoğdu'yu harekete geçirdi.

HAMZA AYDOĞDU: GÖNÜLDEN OLURUZ DEDİK

Annenin mahcup bir sesle yaptığı "Kızımın aile büyüğü olur musunuz?" ricasını hiç ikiletmeden kabul eden Vali Hamza Aydoğdu, şunları söyledi:

Bir insanın hayatındaki eksik cümleyi tamamlamak da nasip işidir.



Gönülden 'oluruz' dedik. O gün geldiğinde sevinçle o kapıdan içeri gireceğiz.

YAŞARGÜL HANIMIN KIZINI BİZZAT ARADI

Vali Aydoğdu, evdeyken İstanbul'da bulunan Kader'i görüntülü arayarak müjdeyi bizzat verdi.

Telefonda genç kıza seslenen Aydoğdu, "Annen bizi ağlattı ama artık üzülme. İstemeye geldiklerinde biz sana babalık yapacağız. 3-4 gün önceden haber ver, nerede olursak olalım çıkıp geleceğiz," dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vali Aydoğdu'nun "İnsan bazen bir ömrün eksik cümlesini tamamlamak için gönderilir" notuyla paylaştığı o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, Aydoğdu'ya yönelik destek mesajları paylaşırken gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.