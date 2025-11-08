Ali Yerlikaya: Çakarda ehliyeti ve aracı alıyoruz, makas atmayı da bitireceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte alınan ve alınacak olan önlemlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

CNN Türk ekranlarında konuşan Bakan Yerlikaya, çakar kullanımına getirilen cezalardan ve denetimlerin artırıldığına bahsetti.

Yerlikaya ayrıca makas atma ve düğün konvoylarına ilişkin yol kesme olayları hakkında da konuşarak "Bunları bitireceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti;

"ÇAKARDA EHLİYETİ VE ARACI ALIYORUZ"

30 Kasım 2024'ten önceki 10 ayda 6 264 TL cezası vardı başka cezası yoktu ve vatandaşlar büyük bir nefret ve kızgınlık gösteriyordu. Biz bunu kabineye sunduk ve kanun yapıldı. 30 Kasım'dan bu yana denetim yüzde 378 arttı, 1394 işlem yaptık.



3 tür ceza getirdik, ehliyeti almak aracı men etmek ve para cezası. Çakarlı araç kullanmanın cezası 189 bin TL. İlkinde 1 ay süreyle arabayı alıyoruz. Bir daha yaparsa 2 ay arabayı alıyoruz.



'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü...



Yaka kamerası takıyoruz polislere. Yaka kamerasının olduğu yerlerde polislere yönelik 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü yüzde 90 düştü. Polisleri şikayet de yüzde 90 düştü. Trafik polislerinin sayısını artırdık.

"MAKAS ATMAYI KESİNLİKLE BİTİRECEĞİZ"

Yasa dışı çakar caydırıcılığın önemin gösterdi. 2024 yılında denetimleri artırdık. Makas atmayı da bitirmekte kararlıyız. 60 gün ehliyet, 60 gün araç, 90 bin lira para cezası... Biri makas attı, araç alındığı zaman araç 2 ay yedieminde duracak.



Saldırı amaçlı araçtan inmeden de bahsedelim. Sürücü hata yapmış elini kaldırıp özür diliyor. Aracın önüne çekiyor, duruyor, hiç görmek istemediğimiz iklim. O aracı biz 60 gün bağlıyoruz.

DÜĞÜN KONVOYLARI

Düğün ve asker uğurlamasında kural sapması yapılıyor. 180 bin TL ceza 120 gün araç alınıyor. Düğün konvoyu, asker göndermeyle ilgili çok kural sapması var. Konvoy yaptınız, durdunuz, eğleniyorsunuz...



Köprü, tünel ve otoyollarda bunu yaparsanız 120 gün araç alınıyor, 180 bin lira para cezası... Bıçak gibi bitecek bu. Yolun kapatılmasını kabul edemeyiz.



Akrobatik hareket yapanların 60 gün ehliyetleri ve arabaları alınacak. 5 yıl içinde tekrar yaparsa ehliyeti iptal oluyor. Ehliyeti alırken tüm kurallara uyarak alıyor. Sonra içinden başka bir ruh çıkıyor.

RUHSATSIZ SİLAHLAR, ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDEKİ SÜRÜCÜLER

Ruhsatsız silahlarla ilgili 30 Kasım 2024'te yeni bir düzenleme yapıldı. Caydırıcılık ve tutuklamalar arttı. Yeni yargı paketinde de daha da ileri taşınacak. 30 Kasım öncesiyle kıyaslandığında çok azaldığını görüyoruz. Yeni kanun teklifimizde alkollü araç kullanın 5 yıl ehliyetine el konulacak, 150 bin lira ceza verilecek.



Uyuşturucu kullanmış bir sürücünün halini göstersen 'Allah bizi karşılaştırmasın' dersiniz. Alkol-uyuşturucu sebebiyle kazada azalma var ama yetersiz.

"DUR İHTARINA UYMAMAK KESİNLİKLE BİTECEK"