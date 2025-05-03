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Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, çocukların hayatını tehlikeye sokan servis şoförünün görüntülerini paylaştı.

Yerlikaya, "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur" diyerek Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocukların ve vatandaşların canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. Sanal Trafik Devriyelerimizce tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"CEZA KESİLDİ, SÜRÜCÜ BELGELERİ İPTAL EDİLDİ"

Bu sorumsuz sürücülerin sürücü belgeleri iptal edilmiş, araçlar trafikten men edilmiş, Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır.



Ayrıca, toplam 44 bin 232 TL idari para cezası uygulanmıştır. Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır.

"KIYMETLİMİZ OLAN EVLATLARIMIZI TAŞIYAN SERVİS ŞOFÖRLERİ HATA YAPMAMALI"