Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan heyetini Külliye'de kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkileri kapsamında Özbekistanlı bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkililerinden oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov, Savunma Bakanı Tümgeneral Shurat Halmuhamedov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Bahodir Kurbonov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. KABULE İLİŞKİN SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN'DEN PAYLAŞIM Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması kapsamında ülkemizde bulunan Özbekistan heyetini kabulüne iştirak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu kabulün, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

