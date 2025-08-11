Ali Yerlikaya, deprem bölgesinden son durumu paylaştı

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Türkiye, Balıkesir'den gelen deprem haberiyle sarsıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yıkılan bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından da bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede çalışmalar sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da yeni bir bir açıklama daha geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"KURUMLARIMIZ SÜRATLE BURAYA GELDİ"

Dün akşamki deprem olur olmaz tüm kurumlarımız süratle buraya geldi. Her depremden hemen sonra sahada ekiplerimiz tarama yaptı. Kulağımız 112'ye vatandaşın yapacağı ihbardaydı. Sındırgı'da 1 bina yıkıldı.



4 vatandaş ekiplerce oradan kurtarıldı maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HASAR TESPİTİ İÇİN 50 EKİP KURULDU

Yaralılarla ilgili süreci sağlık bakanımız son durumu paylaşacak. Bu sabah erken saatlerde AFAD ve onun koordinasyonunda ilgili çalışma gruplarının her biri iş başı yaptı. Hasar tespiti ile ilgili çevre müdürlüğümüz tarafından hasar tespiti için 50 ekip kuruldu.



Zarar tespiti için 30 ekip iş başı yaptı. İlk andan itibaren beslenme çalışmalarında Kızılay'ımız, STK'lar, belediyeler görev aldı kendilerini tebrik ediyorum.

"250 ARTÇI MEYDANA GELDİ"

Depremden sonra 1.100 arama kurtarma personelimiz bölgeye geldi. Buraya gelen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün gece vatandaşlarımıza evinizle ilgili varsa tereddüdünüz dışarıda kalalım tavsiyesinde bulunduk. 10'un üzerinde 4'ten büyük artçı meydana geldi.



Toplamda ise artçı depremler 250'yi geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki arkadaşlar görevini yapıyor. Adli süreçten sonra enkazlar kaldırılacak. 20 milyon lira destek ödemesi aktardık valiliğimize. Hasar tespitleriyle ilgili de hazırlıklarımızı yaptık. Hazır konteynerlerimiz yola çıktı. Alaca ve Gölcük köylerine gideceğiz.



112 ve kaymakamlığa vatandaşlarımız tarafından 66 adet "binam etkilendi, hasar gördü, gelin inceleyin" ricası oldu. Bunları inceleyeceğiz.

YARALILARIN DURUMU NASIL

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise şu bilgileri verdi: