Ali Yerlikaya duyurdu: Ters yönde araç kullanan sürücüye para cezası kesildi

Konya'nın Karatay ilçesinde akıllara durgunluk veren olay...

Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, 70 yaşındaki sürücü A.Ö., otomobili ile Adana Çevre Yolu Caddesinden Adliye yönüne ters yolda refüjün yanındaki şeritten ilerlemeye çalıştı.

Ters yolda ilerleyen otomobili fark eden bazı sürücüler manevra yaparak kaçarken, 2'si otomobil 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

"BEN TERS YOLA ÇIKTIM AMA ÇARPMASAYDINIZ"

Ters istikametten seyreden A.Ö.'nün, "Sol şeritte duracaktım. Ben vurmadım, kendin vuruyorsun sonra suçlu ben oluyorum.

Neden vuruyorsun, vurmasaydın. Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun? Vurmak mı lazım vurmayacaktınız" savunması pes dedirtti.

ALİ YERLİKAYA 'GEREĞİ YAPILDI' DİYEREK DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı.

S.İ.Ö. isimli sürücünün yakalanarak idari para cezası uygulandığını duyuran Yerlikaya, şunları kaydetti:

Bu Görüntüler Bize Yakışmıyor.



Hem ters yönde araç kullanan hem de sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen bu sürücü elbette cezasız kalmadı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücü yakalandı ve "Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği hâlde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulanarak “Gereği Yapıldı”

TERS YÖNDE ARAÇ KULLANANLARI UYARDI