Yusuf Tekin: İstanbul'da asrın hırsızlığı var, karnelerde Atatürk kaldırıldı yalanına sarılıyorlar

2025-2026 eğitim-öğretim yarıyılı için hazırlanan karneler, kamuoyunda büyük bir dezenformasyona neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni bir uygulamaya gitti.

İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine, karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu' verilmesi uygulaması başlatıldı.

KARNELERDEN ATATÜRK KALDIRILDI İDDİASI

Bu gelişim raporlarında Atatürk'e ait resmin olmaması tartışmalara yol açmış, özelikle sosyal medyada 'karnelerden Atatürk resmi kaldırıldı' algısı yaratılmıştı.

YUSUF TEKİN'DEN İDDİALARA YANIT

Söz konusu yanıltıcı bilgilere cevap veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk resminin kaldırılmadığını söyleyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

"İSTANBUL'DA ASRIN HIRSIZLIĞI VAR"

Tekin, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca Erzurum'da düzenlenen Kuzey Doğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na katıldı.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Tekin, geçtiğimiz günlerde kamuoyunun gündemini epey meşgul eden iddialara ilişkin bir kez daha konuştu.

Türkiye'de muhalefetin ezberleri olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şöyle konuştu:

Ezberleri bozulunca, bir şeyleri saklamak istediği zaman, hemen klasik eskilerde olduğu şeylere yeniden müracaat ediyor Çünkü bir şey üretemiyorlar. İstanbul'da asrın hırsızlığı var. Bunu aklamak için şimdi mesela galiba Yusuf Tekin'in karnelerden Atatürk'ü kaldırdığı yalanına sarılıyorlar. Ayıp. Yani gerçekten ayıp.

"İSTANBULLUNUN PARASINI KUMARA HARCAYANLAR, ATATÜRK'ÜN ARKASINA SAKLANMASIN"

Onlara sesleniyorum. Bu hırsızlık, bu yalanların arkasında saklanacak kadar küçük bir hırsızlık değil. İstanbul'un parası, İstanbullunun parası, İstanbullunun evinden akacak suyun, İstanbullunun sokakta çektiği trafik çilesini çözecek problemlerin kaynaklarını kumara, uyuşturucuya, fuhşa harcayan kişilerin yaptıkları hırsızlıkların Atatürk'e, Atatürk'ün arkasına sığınarak lütfen saklamasın, komik oluyorsunuz.

"MUHALEFET ESKİ EZBERLERİNE YENİDEN MÜRACAAT EDİYOR"

Gerçekten komik oluyorlar. Türkiye'de birçok şey değişti. Muhalefet de aslında değişme eğiliminde ama maalesef zaman zaman böyle ne yapacaklarını bilmeden, eski ezberlerine yeniden müracaat ediyorlar. Eğitimle ilgili olarak ben sadece ve sadece şunu söylüyorum. 2002 yılında, dönemin başbakanı Bülent Ecevit bir proje başlatıyor. Diyor ki, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Herkes mektup yazsın. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yani 2023 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak ben bulunduğum için Milli Eğitim Bakanı'na yazılmış mektuplar bana geldi. 2002 yılında öğretmenlerimiz diyor ki, inşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabiliriz.



Ne demek? 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıyormuş. Diyor ki öğretmenimiz, inşallah diyor Cumhuriyet'in 100'üncü yılında okullarımızın koridorlarında farelerin cirit atmadığı okullar olur. Çocuklarımızın tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda olmadıkları okullarımız olur inşallah. Bir tane bilgisayarımız olur okulumuzda.

"ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYIMIZ ULUSLARARASI GÖSTERGELERDE ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK DURUMDA"