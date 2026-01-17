DEM Parti heyeti, İmralı'da

- DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti.
Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'deki gelişmeler...
DEM Parti heyeti, son gelişmeleri görüşmek üzere Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.
3 İSİM İMRALI'DA
Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol yer alıyor.
KOMİSYON RAPORU BEKLENİYOR
Sürece ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise çalışmalarını sürdürüyor.
Komisyonda üyesi bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleri geçen hafta bir araya gelmişti.
Toplantı sonrasında açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili "Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum." demişti.