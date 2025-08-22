Ali Yerlikaya: İzmir'deki operasyonda 127 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdik

Türkiye, uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İzmir’de Uyuşturucu Madde İmalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

"127 KİLOGRAM BONZAİ UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRDİK"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

127 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık.

"EKİPLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

İzmir Vali'mizi, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'mızı ve operasyonu gerçekleştiren İzmir İl Emniyet Müdürü'müz ile polislerimizi tebrik ediyorum.