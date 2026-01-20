Nusaybin'de Türk bayrağı indirildi: DEM Parti'ye tepki çığ gibi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de işgal ettiği bölgeleri terk etmeyen PKK'nın uzantısı SDG, Suriye ordusunun karşısında direnemeyerek geri çekilmeye başladı.

SDG, Türkiye sınırındaki Kamışlı ve Haseke illerine kadar çekilirken Türkiye'deki PKK sempatizanları boş durmadı.

NUSAYBİN'DE ALÇAK SALDIRI

DEM Parti'nin Kamışlı'nın tam karşısında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinde grup toplantısını düzenlemesi, gergin ortamı daha da gerdi.

Toplantıya katılan kalabalık, sınırdaki Türk bayrağını gönderden indirip Türk askerlerine saldırdı.

DEM PARTİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan bu alçak saldırılara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki toplarken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Yapılan eyleme sert tepki gösteren Duran, açıklamasında şunları kaydetti:

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ALÇAK BİR PROVOKASYON

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.



Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

"FAİLLERİ VE ARKASINDAKİ YAPILAR TESPİT EDİLECEK"

Söz konusu saldırıyla, Terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.



Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: KARŞILIK VERİLECEKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." dedi.

DEM CEPHESİ: ÜZGÜNÜZ

DEM Parti'den Ayşegül Doğan ise açıklamasında, "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur.

Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı:

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir." dedi.

MSB TAHKİKAT BAŞLATTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan olaylar sonrası sınırda tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.