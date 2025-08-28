Ali Yerlikaya motosikletli saldırı olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, il ve ilçelerin jandarma komutanları ile emniyet müdürleri ve kaymakamların katıldığı toplantı termal bir otelde yapıldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ KURUYORUZ"

Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, ‘Terörsüz Türkiye' mesajı vererek, "Artık yeni bir hedefimiz var; bu topraklarda teröre yer yok. Bu topraklarda ayrılığa, fitneye, ihanete geçit yok. Biz, terörsüz Türkiye'yi kuruyoruz.

Bu hedef sadece güvenliğin değil, millet olma irademizin ta kendisidir ve bu mücadeleyi Afyonkarahisar gibi şehitler yurdunun ruhunu taşıyarak veriyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ 81 İLİMİZDE HUZURU KALICI KILMAK"

Güvenlik güçlerinin suçun gölgesine izin vermeyen bir güvenlik anlayışıyla çalıştığını dile getiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Huzuru bir istatistik değil, milletimizin en temel hakkı olarak görüyoruz. Adım adım, il il Türkiye'nin huzur haritasını inşa ediyoruz. Sadece operasyonlarla değil, veriyle, analizle, öngörüyle ve bilimsel yaklaşımlarla yol alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güvenlik sadece müdahale değil, aynı zamanda öngörüdür.



Hedefimiz nettir, Afyonkarahisar'da olduğu gibi 81 ilimizde huzuru kalıcı kılmak. Suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kalkanlar, karşılarında devletimizi bulacak ve hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak.

MOTOSİKLETLİ SALDIRI OLAYLARINDA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLADI

Yurt genelinde motosikletle gerçekleştirilen saldırı olaylarına ilşikin istatistiki verileri paylaşan Bakan Yerlikaya şunları söyledi: