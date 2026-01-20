Hakan Fidan: 10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Şam yönetiminin ilerleyişi devam ederken önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bir araya geldi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şunları kaydetti:

"18 OCAK MUTABAKATI'NI DESTEKLİYORUZ"

10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu, bir mutabakat olması.



Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz.

İMZALANAN KARARNAME

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından imzalanan kararnameye değinen Fidan, "Cumhurbaşkanı Şara tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esad döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli.

Kararname, hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi adına değerli." dedi.

"ONLAR BUNU AÇIKÇASI TAKDİRLE KARŞILIYOR"

Tom Barrack ile olan görüşmesi hakkında da konuşan Fidan, şu ifadeleri kullandı: