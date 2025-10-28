Balıkesir Sındırgı'da deprem sonrası son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünden beri sahada olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Balıkesir Sındırgı'da depremin ardından bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı yaşanmadığını, 26 hafif yaralı olduğunu söyledi.

Yaralıların tümünün taburcu edildiğini belirten Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu ana kadar 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili gereken aksiyonlar alındı." dedi.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Yerlikaya, bu çağrılardan 30'unun hasarla ilgili olduğunu belirterek, "4.0 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespit çalışmalarına başlandı." ifadelerini kullandı.

DÖRT BİNA YIKILDI, ÜÇÜ BOŞTU

Bakan Yerlikaya, depremde dört bina yıkıldığını açıkladı.

Bu binalardan üçünün, ağustos ayında yaşanan depremde boşaltıldığını söyleyen Yerlikaya, "İçerisinde dört bağımsız iş yerinin olduğu bir bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı bina ağır hasar gören vatandaşlara iki öneride bulunacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Konteyner mi istersiniz, kira yardımı mı diye soracağız. Bunların hepsini hazırlıklarını yaptık." diye konuştu.

Sındırgı'da depremden sonra 1,5 saat boyunca elektrik kesintisi yaşandığını anımsatan Yerlikaya, şu an için enerjide bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, Balıkesir Valiliği'ne 25 milyon lira acil destek ödemesi gönderildiğini de anlattı.