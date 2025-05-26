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Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor...

Bu kapsamda sürdürülen operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde düzenlenen son operasyonlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 56 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerden 23'ü adli kontrol kararı verilirken, 33 kişi tutuklandı.

"10 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ"

Bakan Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlara yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Sivas ve Hatay merkezli Adana, Antalya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne olmak üzere 10 ilde operasyonlar düzenlendi.

"DİJİTAL UYGULAMALARDA VATANDAŞLARIMIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİREN 45 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; sahte dijital uygulamalarla vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandıran 45 şüpheli yakalandı.

"HATAY'DA 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vadederek vatandaşlarımızdan ödeme aldıkları, teslim zamanı geldiğinde ise vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

"1 MİLYAR TL'LİK 693 BANKA HESABINA EL KONULDU"

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; 1 milyar TL’lik 693 adet banka hesabı, 41 adet kripto varlık ile 1 Milyar 500 Milyon TL değerinde; 10 adet iş yeri, 164 adet arsa/tarla, 41 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ VE OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"