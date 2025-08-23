Ali Yerlikaya: Tarihi bir dönüm noktasındayız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin ziyaretinde düzenlenen 'Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantı sonrasında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİKLİ SORUMLULUĞUMUZ HUZUR VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK"

İçişleri Bakanlığı olarak temel görevin, ülkenin huzur ve güvenliğinin tesisi olduğunu belirten Yerlikaya, "Sorumluluklarımızı yazarken birinci sıraya, 'huzur ve güvenliği' koyuyoruz. Vatandaşlarımız huzur ve güven içinde olmalı ki; ülkemizi daha güçlü ve müreffeh kılabilelim. Huzuru ve güvenliği sağlayalım ki; 86 milyon hep birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilelim" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'YE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Ülkede terörün yıllar boyunca sadece canlarımızı hedef almakla kalmayıp milletimizin birliğini de hedef aldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

Baskıyı, şiddeti ve zulmü reva gördü. Üretime, alt yapıya, milletimizin refahını artıracak, yatırımlara harcanabilecek kaynakların israfına yol açtı. Ama tüm bu acı dolu günler inşallah artık geride kaldı. Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Terörsüz bir Türkiye'ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

"2024 YILINDA HER GÜN 17,4 İNSANIMIZI TRAFİK KAZALARINDA KAYBETTİK"

"İçişleri Bakanlığı olarak terörle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadele en önemli sorumluluk alanlarımızsa; trafik güvenliğini sağlamak da birincil görevlerimiz arasında yer alıyor" diyen Yerlikaya şu değerlendirmede bulundu:

İstatistikler bilimsel çalışmaların temelini oluşturur ve her bir veri, her bir rakam bize bir şeyler anlatır. Örneğin diyor ki rakamlar; ülkemizde maalesef 2024 yılında, 6 bin 351 canımızı yitirdik.



Bu her gün 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz anlamına geliyor. Her gün içimizden birileri evlat acısıyla yanıp tutuşuyor. Adımlarını yeni atmaya başlayan nice çocuklar öksüz ve yetim kalıyor.

"2 DAKİKA BİR ŞEY KAZANDIRMAZ AMA BİR AİLENİN HAYATINI KARARTABİLİR"

Bayramlarda boyunlar bükük kalıyor. Her gün, sessizce eksiliyoruz ve ne yazık ki bu eksilmenin adı, trafik kazası. Trafik kazaları sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Trafikte aşırı hızla kazanacağınız 2 dakika, size bir şey kazandırmaz ama o hız, bir ailenin hayatını karartabilir.

"TRAFİKTEKİ ZORBALAR, KABADAYILAR HAK ETTİKLERİ CEZALARI ÇEKER"

Daha dün sosyal medya hesabımdan paylaştım: Bir sürücü aracıyla, kadın bir sürücünün önünü kesiyor; yetmiyor, aracın üstüne çıkıyor, hınçla araca saldırıyor, hakaretler savuruyor. Trafik kimsenin egolarını tatmin etme yeri değildir. Trafikte kabadayılık taslayan bu asfalt zorbalarına, toleransımız, sıfırdır. Sosyal medyada aracılığıyla paylaşılan, vatandaşlarımızın tespit ettiği bu tür zorbaları bulmamız, sadece birkaç saat sürer. Ve bu tür tavırlarda bulunanlar da, hak ettikleri cezaları çeker.

"ARTVİN'DE OLAY SAYISI SON 2 YILDA YÜZDE 80 DÜŞTÜ"

Yerlikaya, Artvin yerelinde bugüne kadar düzenledikleri operasyonlar sonucu 6 organize suç örgütünü çökerttiklerini, 70 şahsı da tutukladıklarını belirterek il genelindeki suç istatistiklerini paylaştı:

Artvin’de evden hırsızlık suçu olay sayısı; 2022'de 87 idi. 2023'te 49'a, 2024'te ise 18'e düştü. Son 2 yılda olay sayısı yaklaşık yüzde 80 düştü. (yüzde 79,3). İş yerinden ve kurumdan hırsızlık sayısı; 2022'de 56'ydı.



2024'te ise bu sayı 21'e düştü. Yani yüzde 62,5 olay sayısında düşüş sağladık. Artvin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında kabine dönemi itibariyle, 593 kg uyuşturucu, 10 bin 357 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 30 bin 838 kök kenevir ele geçirdik. 32 şahıs tutuklandı; 18 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Toplantının ardından Bakan Ali Yerlikaya, Artvin Valiliği'ne geçti.