Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye, kardeşliğe olan inancın zaferidir

Terörsüz Türkiye ile daha güçlü Türkiye hayali gerçek oluyor...

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, stratejik bir eşik daha aşılıyor.

Terör örgütü PKK'lı 30 kişilik bir grup, 47 yılın ardından Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

TÜKİYE, TERÖR BELASINDAN KURTULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda, 47 yılın ardından terör defteri kapatılıyor.

Sürece ilişkin birçok siyasi isim desteklerini açıklarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu kapsamda sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"KORKU DEĞİL, UMUT BÜYÜYECEK"

Bakan Yerlikaya açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen süreçte, artık sözlerin konuşacağını ifade etti.

Yerlikaya, sürece destek verenlere de teşekkür ettiği paylaşımında, şu sözleri kullandı:

Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. PKK silahlarını imha etme, teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak.



Korku değil, umut büyüyecek. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum.

"BU MİLLETİN ARASINDAKİ BAĞLAR, GÖNÜL BAĞIDIR"

Unutulmasın ki, biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin'in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan'ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale'yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt vardır, Çanakkale vardır, değerlerimiz vardır, inancımız vardır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, KARDEŞLİĞE OLAN İNANCIN ZAFERİDİR"