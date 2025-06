Haber Merkezi

Kurban Bayramı'na sayılı saatler...

Bayramın gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş, hem tatil hem de bayramlaşma için yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Otoyollarda yoğunluk beklenirken, kazaların önüne geçmek amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı, personel sahaya indirildi.

GEÇEN YIL 6 BİN 351 VATANDAŞ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir açıklama yaparak sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Yerlikaya, geçen yıl karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Bu sayı sıradan bir istatistik değil” diyen Bakan, her kaybın bir ailenin ocağının sönmesi anlamına geldiğini vurguladı.

“YOLUN SONU BAYRAM OLSUN”

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik.

Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkânsız, yeri doldurulamayacak bir veda demek.

1 KM HIZ FAZLASI, KAZAYI YÜZDE 4 ARTIRIYOR

Sadece 1 km hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47’si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik.

"BAYRAM SABAHI SEVDİKLERİMİZİN BOYNU BÜKÜK KALMASIN"

Kurban Bayramı’nda yola çıkacak olan sevgili vatandaşlarımız…

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz.

Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun.