Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin zirvesiyle yemekte buluştu

- Toplantıya, yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları katıldı.
- Yemekte gündemdeki önemli konular ele alındı.
Görüşmenin adresi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
akşam yemeğine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu katıldı.
GÜNDEMDEKİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Zirvede gündemdeki konuların görüşüldüğü ifade edildi.