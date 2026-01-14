AK Parti'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti'den CHP'ye geçti...

Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan konuşma geçtiğimiz ayların konuşulanları arasına girmişti.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

2025 yılının mayıs ayında düzenlenen oturumda gündem dışı söz alarak kürsüye gelen AK Partili meclis üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik ağır baskıların olduğunu gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti.

CHP'YE KATILDI

Süreç bu şekilde devam ederken Ekrem Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nın ardından CHP’ye katıldı.

Baki'ye parti rozetini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik taktı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik dozu gittikçe artan baskıyı gerekçe gösterip Mayıs 2025'te AK Parti'den istifa etmişti.

Baki, istifa gerekçesini ise "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum" şeklinde açıklamıştı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise "Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur" ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN SAYISI

Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 29, AK Parti'nin 14, MHP'nin 3 üyesi bulunuyor.