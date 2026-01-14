Abone ol: Google News

AK Parti'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı

Üsküdar Belediye Meclisi’nde görev yapan ve mayıs ayında AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan Ekrem Baki’nin, CHP’ye katıldığı öğrenildi. Baki istifasını açıklarken, "Muhalefete yönelik baskının dozu artıyor" demişti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 19:49
AK Parti'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı
  • Ekrem Baki, AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı.
  • Baki, muhalefete yönelik baskıları istifa gerekçesi olarak açıkladı.
  • CHP'ye katılımı, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından rozet takılarak resmiyet kazandı.

AK Parti'den CHP'ye geçti...

Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan konuşma geçtiğimiz ayların konuşulanları arasına girmişti.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

2025 yılının mayıs ayında düzenlenen oturumda gündem dışı söz alarak kürsüye gelen AK Partili meclis üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik ağır baskıların olduğunu gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti.

CHP'YE KATILDI

Süreç bu şekilde devam ederken Ekrem Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nın ardından CHP’ye katıldı.

Baki'ye parti rozetini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik taktı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik dozu gittikçe artan baskıyı gerekçe gösterip Mayıs 2025'te AK Parti'den istifa etmişti.

Baki, istifa gerekçesini ise "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum" şeklinde açıklamıştı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise "Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur" ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN SAYISI

Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 29, AK Parti'nin 14, MHP'nin 3 üyesi bulunuyor.

Uyuşturucu soruşturmasında Rabia Karaca'nın ifadesinde Uyuşturucu soruşturmasında Rabia Karaca'nın ifadesinde "İBB" detayı
Rabia Karaca'nın ifadesinden: Voleybolcu İmamoğlu'nun sevgilisiydi Rabia Karaca'nın ifadesinden: Voleybolcu İmamoğlu'nun sevgilisiydi
İBB firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun villasında verilen partinin görüntüleri ortaya çıktı İBB firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun villasında verilen partinin görüntüleri ortaya çıktı
İBB soruşturmasında detaylar gün yüzüne çıkıyor: Gençleri polisle çatıştırdılar İBB soruşturmasında detaylar gün yüzüne çıkıyor: Gençleri polisle çatıştırdılar
Selen Görgüzel'in firari Murat Gülibrahimoğlu ile özel jetten kareleri Selen Görgüzel'in firari Murat Gülibrahimoğlu ile özel jetten kareleri

Gündem Haberleri