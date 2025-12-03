Ali Yerlikaya'dan Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin paylaşım

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
- Bakan, "Biz hayatı paylaşıyor, engelleri beraber aşıyoruz" mesajını verdi.
- Paylaşımda, güvenlik güçlerinin engellilerle buluştuğu bir videoya da yer verildi.
3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor...
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından bir paylaşımda bulundu.
"BERABER DUYUYOR, BERABER SÖYLÜYOR, BERABER YÜRÜYORUZ"
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 81 ilimizde sevgiyle, özveriyle, özenle beraber görüyor, beraber duyuyor, beraber söylüyor, beraber yürüyoruz. Biz hayatı paylaşıyor, engelleri beraber aşıyoruz.
GÜVENLİK GÜÇLERİ, ENGELLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, güvenlik güçlerinin engellilerle bir araya geldiği görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.