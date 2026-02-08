Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Siyaset arenasında beklenen istifa gerçekleşti...

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan, söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Kendisini iftira atıldığını belirten Özarslan, şunları kaydetti:

"ÖZGÜR ÖZEL ŞAHSIMA İNSANLIKLA BAĞDAŞMAYACAK MESAJLAR ATTI"

07.02.2025 tarihinde saat 23:59’da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir.



Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?



Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz.



Benim tek önceliğim Keçiören’e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hâkim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum.

"CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Tepkim; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine değil; siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışınadır.



Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum.



Hizmet odaklı siyasetin parti içi gerilimlere ve kırıcı üsluba kurban edilmemesi gerektiğine inanıyor; bu üsluba sahip bir yönetimin olduğu yerde siyaset yapma zemininin herkes tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorum.

"BELEDİYE BAŞKANI ARKADAŞLARIMDAN HELALLİK İSTİYORUM"

Ayrıca belirtmek isterim ki; beraber yol yürüdüğüm başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere Ankaralı diğer Belediye Başkanlarına teşekkür etmem sebebi ile CHP içerisinde yer alan ve bu sürecin buraya gelmesine sebep olan kliklerin “teşekkür” etmemi de başka yerlere çekeceğini de düşünerek belediye başkanı arkadaşlarımdan helallik istiyorum.

AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Siyaset kulislerinde Özarslan'ın, AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

Birçok gazeteci, Özarslan'ın AK Parti'ye geçişinin kesin olduğunu yazmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Gözlerin çevrildiği belediye başkanı, iddialara cevap vermezken sosyal medya hesabı üzerinden imalı bir paylaşımda bulunmuştu.

Özarslan paylaşımında "Dava İnsanlık Davasıdır. 'Nizam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' davamızdır. Vesselam…" ifadeleri yer almıştı.