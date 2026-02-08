CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AK Parti yolunda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti'ye katılımlar devam ediyor.

Son haftalarda birçok belediye başkanı ve milletvekili, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılımlar sürerken, kulisleri sallayan yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Söz konusu iddianın başrolünde, CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yer alıyor.

AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Siyaset kulislerinde Özarslan'ın, AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Özarslan'a ilişkin iddia, birçok gazeteci tarafından da gündeme getirildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Gözlerin çevrildiği belediye başkanı, iddialara cevap vermezken sosyal medya hesabı üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu.

Özarslan paylaşımında "Dava İnsanlık Davasıdır. 'Nizam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' davamızdır. Vesselam…" ifadeleri yer aldı.

"TELEFONLARIMI AÇMIYOR"

Özarslan’ın parti değiştireceği yönündeki söylentiler üzerine Gazeteci İsmail Saymaz, dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Özarslan ile görüştüğünü belirten Saymaz, sürecin seyrini şu sözlerle aktardı:

"Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı geçen hafta aramış, 'AK Parti’ye geçecek misiniz?' diye sormuştum. Özarslan, bu iddiayı yalanlamıştı.

İki gündür arıyorum, mesaj atıyorum, Özarslan dönmüyor. Bugün güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre Özarslan, AK Parti’ye katılıyor.

"BAZI MECLİS ÜYELERİNİ YANINDA AK PARTİ’YE TAŞIYACAĞI İFADE EDİLİYOR"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın beraberinde bazı meclis üyelerini yanında AK Parti’ye taşıyacağı ifade ediliyor.

Eğer beş meclis üyesi istifa ederse Keçiören Belediyesi’nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçiyor."