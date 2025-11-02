Ali Yerlikaya'dan Engin Çağlar paylaşımı: Trafik düzenlemelerine dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte bir anlık dikkatsizlik; bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yeşilçam’ın jönü Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Usta oyuncunun vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden olurken, trafik kurallarının önemini de bir kez daha hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında hayatını kaybedenlere ilişkin verilere dikkat çekti.

"YİNE BİR TRAFİK KAZASI YİNE BİR ÖLÜM"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’a maalesef motosiklet çarptı ve usta oyuncu hayatını kaybetti.



Yine bir trafik kazası, yine derin bir üzüntü. 2024 yılında 6 bin 351 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. 385 bin 117 insanımız ise yaralandı. Bu çok büyük bir can kaybı.

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hepimiz buna dur demeliyiz, Trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız!



Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı; kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.

"CAYDIRICILIK TRAFİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNİ SAĞLAYAN EN TEMEL YAPI TAŞIDIR"

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.



Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlâllerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir.



Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.

"ENGİN ÇAĞLAR'A RAHMET DİLİYORUM"