Türkiye 2026'ya 'merhaba' dedi... Yeni yıl havai fişeklerle karşılandı

Türkiye 2026'ya merhaba dedi. Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul semaları havai fişeklerle renkli görüntülere sahne oldu.

2026'ya ilk girildiği ilk dakikalarda Ortaköy sahilinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

MERKEZ YİNE TAKSİM

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

KADIKÖY'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Renkli kutlamalara ev sahipliği yapan Kadıköy'de her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan yılbaşı temalı süslemeler vatandaşların ilgisini çekti. Caddeye erken saatte gelen vatandaşlar bu noktalarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, caddenin birçok noktasında güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de tedbirleri artırdığı görüldü.

ANKARALILAR KUĞULU PARK'TA TOPLANDI

Ankaralılar 2026'yı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere kentin işlek cadde ve meydanlarında coşkuyla karşıladı.

Akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Bahçelievler gibi yoğun noktalarda toplanan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni yılı karşıladı.

ANTALYA'DA YENİ YILA DENİZDE GİRDİLER

Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler grubu" adını verenler, ateş yakarak müzik eşliğinde eğlendi.

Gruptakiler, 2025'in son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.

Yeni yıla denizde "merhaba" diyenlerden İsmail Çankaya, geleneği sürdürerek bu yıl da yeni yıla denizde girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çankaya, yılın her günü aynı bölgeden denize girdiklerini dile getirdi.

Denize girenlerden 10 yaşındaki Çınar Dağlı ise geçen yıl da yeni yılı denizde karşıladığını belirterek, bu yıl da yeni yıla denizde "merhaba" dediği için mutlu olduğunu ifade etti.

MUĞLA

Muğla'nın turistik ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla meydanlarda "merhaba" dedi.

Bodrum ilçesinde yeni yılı karşılamak için saatler öncesinden Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, burada ışıklandırılan alanlarda aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Yeni yıla dakikalar kala kalabalık daha da arttı. Vatandaşlar geri sayım yaparak yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Meydanda toplanan çok sayıda kişi fotoğraf çektirdi.

Geri sayımın ardından bazı kişiler ellerindeki dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.

KAPADOKYA'DA COŞKULU KUTLAMA

Yeni yıla girmek için Kapadokya'yı tercih eden yerli ve yabancı turistler, 2026 yılını kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bilinen Kapadokya'da yeni yılı karşılamak isteyen konuklar, çeşitli tesislerde düzenlenen yılbaşı eğlence programlarına katıldı.

Kayadan oyma yer altı eğlence merkezlerinde geceye özel düzenlenen etkinliklere katılanlar, ateş başında kutlama yaptı.

Yeni yıla girilmesiyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de ilgiyle izlendi.