Büyük ikramiye üçe bölündü: Milyonerlerin ikisi İstanbul'da biri Konya'da 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye sahibini buldu ve kazanan numaralar açıklandı. İkramiyelerin isabet ettiği iller ise İstanbul ve Konya oldu.