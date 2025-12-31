Abone ol: Google News

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye sahibini buldu ve kazanan numaralar açıklandı. İkramiyelerin isabet ettiği iller ise İstanbul ve Konya oldu.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 23:48
Büyük ikramiye üçe bölündü: Milyonerlerin ikisi İstanbul'da biri Konya'da
  • 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi, çeyrek biletlerle iki İstanbul ve bir Konya olmak üzere üçe bölündü.
  • Büyük ikramiye numarası 3031385 olarak belirlendi ve dağıtım garantisi sebebiyle, satılmayan bir bilet dışında, diğer üç biletin sahipleri arasında ödül paylaşıldı.
  • Esenyurt, Ümraniye ve Akşehir'de satılan biletler, toplam 800 milyon liralık ödülü paylaştı.

Heyecanla beklenen 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, 31 Aralık saat 23.15'te gerçekleştirildi.

Canlı yayımlanan çekilişte büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar, 3031385 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Noter heyetinin tespitine göre büyük ikramiye bu yıl çeyrek bilete vurdu.

Öte yandan isabet eden numaraya ait 4 adet çeyrek biletten 3'ünün satıldığı 1 biletin ise satılmadığı öğrenildi.

Satılan biletler İstanbul-Esenyurt, İstanbul-Ümraniye ve Konya-Akşehir olarak açıklandı.

BÜYÜK ÖDÜL 3'E BÖLÜNECEK

Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye, 1 biletin satılmaması nedeniyle 800 milyon liralık büyük ödülün satılan 3 bilet sahibi arasında pay edileceği anlamını taşıyor.

