Ali Yerlikaya'dan yorgun ve uykulu bir halde trafiğe çıkmayın uyarısı

AA

Geçen yıl 6 bin 351 vatandaş trafik kazalarında can verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uykusuz araç kullanmanın kazalara ve geri dönüşü olmayan kayıplara neden olduğunu belirtten videolu bir paylaşım yaptı.

Ali Yerlikaya, "Furkan kardeşime geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dileğiyle birlikte birlikte paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Furkan Karaçar kardeşimiz… 29 Eylül 2021 tarihinde, uykulu bir şekilde direksiyon başına geçti ve maalesef meydana gelen trafik kazası sonrası engelli kaldı. Artık hayatına tekerlekli sandalyede devam ediyor.

"YORGUN VE UYKULU BİR HALDE TRAFİĞE ÇIKMAYIN"