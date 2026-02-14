Alışveriş için İngiltere'den Antalya'ya uçtu, daha ucuza geldi

- Jordon Cox, İngiltere'den Antalya'ya alışveriş için uçtu ve toplam maliyetin İngiltere'deki alışverişten 20 sterlin daha ucuz olduğunu keşfetti.
- Cox, uçuş ve alışveriş masrafları dahil her şeyi hesaba katarak, Türkiye'de daha ucuza mal olan markalı ürünleri aldı.
- Cox, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle süpermarketler ve karar vericilerin acilen önlem alması gerektiğini vurguladı.
İngiltere’de “Coupon Kid” (Kupon Çocuğu) olarak tanınan Jordon Cox, alışveriş için Türkiye'yi tercih etti.
Cox, alışveriş fiyatlarını karşılaştırmak için İngiltere'den Türkiye'ye uçtu.
Cox, aynı gün gidiş-dönüş olmak üzere yaklaşık 2 bin mil yol kat ederek Antalya’ya uçtu.
ALIŞVERİŞLE BERABER KEYİF YAPTI
Cox, uçuş ve ulaşım giderlerini de hesaba kattıktan sonra yalnızca alışverişini yapmakla kalmadığını, deniz kenarında gün batımını izleyip dinlenmeye de vakit bulduğunu belirtti.
TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZA ALDI
Mirror'ın haberine göre hazırlanan alışveriş sepetinde günlük tüketim ürünleri yer aldı.
Sepet; markalı gıda ürünleri, kişisel bakım malzemeleri, ev eşyaları ve temel ihtiyaçlardan oluştu.
Ürünlerin büyük bölümü İngiltere’deki süpermarketlerde satılanlarla aynıydı ancak Türkiye’de daha düşük fiyatla temin edildi.
DAHA AZ HARCADI
Aynı alışverişin İngiltere’deki Tesco isimli mağazasında maliyeti şu şekilde hesaplandı:
Tesco’da toplam tutar: 89,38 sterlin
Türkiye’ye yapılan seyahatin ve alışverişin toplam maliyeti ise şöyle oldu:
Uçak bileti: 33,01 sterlin
Gidiş-dönüş tramvay: 1,44 sterlin
Türkiye’de alışveriş: 34,34 sterlin
Toplam maliyet: 68,79 sterlin
Tüm giderler hesaba katıldığında Cox’un, İngiltere’de alışveriş yapması durumuna kıyasla yaklaşık 20 sterlin daha az harcadığı görüldü.
"BİR ÇÖZÜM BULUNMAZSA HEPİMİZ ALIŞVERİŞ İÇİN YURTDIŞINA UÇACAĞIZ"
Cox, İngiltere’de 2020-2025 arasında gıda fiyatlarının yüzde 37 arttığını savunarak, “Bu mümkün olmamalı. Süpermarketler ve karar vericiler bir şey yapmalı. Yoksa hepimiz alışveriş için yurt dışına uçacağız” ifadelerini kullandı.