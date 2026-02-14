Alışveriş için İngiltere'den Antalya'ya uçtu, daha ucuza geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere’de “Coupon Kid” (Kupon Çocuğu) olarak tanınan Jordon Cox, alışveriş için Türkiye'yi tercih etti.

Cox, alışveriş fiyatlarını karşılaştırmak için İngiltere'den Türkiye'ye uçtu.

Cox, aynı gün gidiş-dönüş olmak üzere yaklaşık 2 bin mil yol kat ederek Antalya’ya uçtu.

ALIŞVERİŞLE BERABER KEYİF YAPTI

Cox, uçuş ve ulaşım giderlerini de hesaba kattıktan sonra yalnızca alışverişini yapmakla kalmadığını, deniz kenarında gün batımını izleyip dinlenmeye de vakit bulduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZA ALDI

Mirror'ın haberine göre hazırlanan alışveriş sepetinde günlük tüketim ürünleri yer aldı.

Sepet; markalı gıda ürünleri, kişisel bakım malzemeleri, ev eşyaları ve temel ihtiyaçlardan oluştu.

Ürünlerin büyük bölümü İngiltere’deki süpermarketlerde satılanlarla aynıydı ancak Türkiye’de daha düşük fiyatla temin edildi.

DAHA AZ HARCADI

Aynı alışverişin İngiltere’deki Tesco isimli mağazasında maliyeti şu şekilde hesaplandı:

Tesco’da toplam tutar: 89,38 sterlin

Türkiye’ye yapılan seyahatin ve alışverişin toplam maliyeti ise şöyle oldu:

Uçak bileti: 33,01 sterlin

Gidiş-dönüş tramvay: 1,44 sterlin

Türkiye’de alışveriş: 34,34 sterlin

Toplam maliyet: 68,79 sterlin

Tüm giderler hesaba katıldığında Cox’un, İngiltere’de alışveriş yapması durumuna kıyasla yaklaşık 20 sterlin daha az harcadığı görüldü.

"BİR ÇÖZÜM BULUNMAZSA HEPİMİZ ALIŞVERİŞ İÇİN YURTDIŞINA UÇACAĞIZ"

Cox, İngiltere’de 2020-2025 arasında gıda fiyatlarının yüzde 37 arttığını savunarak, “Bu mümkün olmamalı. Süpermarketler ve karar vericiler bir şey yapmalı. Yoksa hepimiz alışveriş için yurt dışına uçacağız” ifadelerini kullandı.