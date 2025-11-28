Alışveriş merkezleri önünde indirim kuyrukları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"İndirimli Cuma" kapsamında, birçok marka fiyatlarını düşürdü.

Markaların fiyatlarını düşürmesinin ardından da vatandaşlar, soluğu alışveriş merkezlerinde aldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İzmir ve Ankara'da sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezlerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu ve içeri girebilmek için dakikalarca bekledi.

Vatandaşların uzun kuyruklarda bekleyişi, alışveriş merkezinde çalışanlar tarafından görüntülendi.

"SÖZDE EKONOMİ KÖTÜ"

İzmir'de kalabalığı kayda alan bir vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Vatandaşların oluşturduğu kalabalığı kaydeden vatandaş, "Sözde ekonomi çok kötü. Maaşlar yetmiyor diyorlar, bak buyurun. Daha arkası var. Şaka gibi. Kimsede para yok normalde derler. Rezillik" dedi.