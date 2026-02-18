Numan Kurtulmuş: Komisyonun hazırladığı rapor af mahiyetinde değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir viraj daha geçildi.

Silahları susturmak için başlanan süreçte kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme sürecinden sonra başlayan raporlama süreci de tamamlandı.

Bu kapsamda 21. kez toplanan komisyon, 7 ana başlıktan oluşan raporunu açıkladı.

Toplantı başında açılış konuşması yapan ve rapora ilişkin bilgi veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tartışmalı af konusuna da açıklık getirdi.

"KOMİSYON AF MAHİYETİNDE DEĞİL"

Raporun bir af mahiyetinde olmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Komisyonun ortaya koyduğu yaklaşım; örgütsel yapının fesih ve silah bırakmasının güvenli biçimde teyidi ile birlikte yürürlüğe alınması düşünülen idari ve hukuki düzenlemelere rehberlik edecek ilkeleri belirlemeyi, tespit ve takip mekanizmalarında öngörülebilirlik sağlamayı, toplumla uyum adımlarını özgürlük ile güvenlik dengesini koruyan bir çerçevede tasarlamayı hedeflemektedir.

Rapor; af mahiyetinde algı üretecek başlıklardan uzak duran, hukuk düzeninin belirlilik ilkesini merkeze alan ve kamu vicdanının hassasiyetini gözeten yaklaşımının ana hatlarını ortaya koyarken; devlet aklı ile millet vicdanını koruyan demokratik iradenin aynı bütünlük içerisinde harekete geçtiğinde toplumsal barışın kalıcı zemini kurduğuna da işaret etmektedir.

"RAPOR, BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE YOL GÖSTERECEK"

Terörsüz Türkiye hedefi, daha geniş bir ufukla terörsüz bir bölge tasavvuruna açılmakta; iç huzuru pekiştiren her adım bölgesel ve küresel adalet arayışında Türkiye'nin gücünü artırmaktadır.

Komisyonumuz tarafından titizlikle hazırlanan rapor; bundan sonraki süreçte atılacak adımlara istikamet çizen ve ortak hedefler doğrultusunda yol gösteren kıymetli bir başvuru metni olma özelliğini taşımaktadır. Komisyon raporumuz bu anlamda bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olarak kabul edilmelidir."