Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş su fiyatına idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerine devam ediyor.

Konuyu mercek altında tutan Bakanlık, bu kez Bursa'da faaliyet gösteren bir işletmeyi gündeme aldı.

3 ADET SU İÇİN 600 TL ÖDEME ALAN İŞLETMEYE DENETİM

Mudanya ilçesindeki işletmenin fahiş fiyat uyguladığına ilişkin iddialar üzerine denetim gerçekleştiren Bakanlık, işletmeye para cezası kesti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; işletmede 3 adet su için 600 TL ödeme yapıldığına ilişkin yapılan paylaşımlar üzerine Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

DENETİMDE MENÜLER KONTROL EDİLDİ, FİYAT UYGULAMALARI İNCELENDİ

Denetimde; işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu olan menülerin kontrol edildiği, ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere fiyat uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde incelemelerin yapıldığı ifade edildi.

"İŞLETMEYE TARİFE VE FİYAT LİSTESİNE AYKIRILIKTAN İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde yer alan; Mudanya’daki bir işletmede 3 adet su için 600 TL ödeme yapıldığına ilişkin paylaşım üzerine, Bursa Valiliğimiz uhdesinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce, 17.02.2026 tarihinde, derhal yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.



Yapılan denetimde:



İşletmenin kapı girişinde bulunması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması gereken menüler kontrol edilmiş, ayrıca içecek grubu ürünler başta olmak üzere fiyat uygulamaları mevzuat çerçevesinde incelenmiştir.



İnceleme sonucunda: 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş; bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır.

"FATURALARI VE SAVUNMALARI TALEP EDİLEREK İKİNCİ BİR TUTANAK DÜZENLENMİŞTİR"

Bununla birlikte söz konusu içecekler hakkında ayrıca fahiş fiyat denetimi yapılmış; geriye dönük son 3 aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir.



Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler hemen Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na, gereği yapılmak üzere iletilmiştir.

"GÖREV ALANIMIZDAKİ TÜM KONULARA DENETİMLERİMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"