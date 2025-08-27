Aliyev: İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yaptık

Al Arabiya kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın Suriye’ye insani ve enerji desteği verdiğini belirtti.

Aliyev; Azerbaycan, Suriye, Türkiye ve Katar arasında yapılan dörtlü anlaşmayla Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştırıldığını hatırlattı. Şu an için 1,2 milyar metreküp gaz tedarikinde anlaşmaya vardıklarını, ileride bu hacmin artırılabileceğini söyledi.

İSRAİL-SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Aliyev, Suriye ile İsrail yetkilileri arasındaki görüşmelerin Azerbaycan’ın arabuluculuğuyla gerçekleştiğini belirterek, "Amacımız bölgede barış ve öngörülebilir bir ortam yaratmaktı. Küçük de olsa katkımız olduysa memnunuz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Aliyev, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinde Azerbaycan’ın rolünün takdir edildiğini, ilişkiler gerginse de gerektiğinde yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasındaki yakın ilişkilere değinerek, Türkiye’nin küresel ölçekte önde gelen bir askeri güç olduğunu ve Azerbaycan ordusunun başarılarını vurguladı:

"TDT’yi uluslararası arenada söz sahibi, güçlü ve fırsat sunan bir birlik hâline getirmeyi amaçlıyoruz."

"ZENGEZUR KORİDORU, BÖLGEYE KAZANÇ SAĞLAYACAK"

Aliyev, Zengezur Koridoru’nun açılmasının tüm bölgeye kazanç sağlayacağını söyledi. Sovyet döneminde Azerbaycan’ın ana kısmı ile Nahçıvan arasındaki geçişte sorun olmadığını hatırlatan Aliyev, Ermenistan saldırıları nedeniyle bu bağlantının kesildiğini belirtti.

Aliyev, 2020 Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan’ın askeri üstünlüğüne rağmen hattı zorla almadığını, beş yıldır Ermenistan ile müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın sürece aracılık ettiğini ve TRIPP projesiyle güvenliğin sağlanacağını söyledi.

"HEM DOĞU-BATI HEM DE KUZEY GÜNEY HATTINI BİRLEŞTİRECEK"

Zengezur Koridoru’nun hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney hattını birleştireceğini, Rusya’dan Azerbaycan üzerinden İran’a iki ayrı ulaştırma hattı oluşacağını belirten Aliyev, bu hattın tüm bölgeyi kazançlı çıkaracağını vurguladı.

Aliyev, koridorun inşasında ABD’li yatırımcıların dahil olabileceğini belirtirken, esas önceliğin yolun yapılması ve güvence altına alınması olduğunu ifade etti.

Ermenistan’ın koridoru açmadığı 5 yıl boyunca Azerbaycan’ın İran üzerinden "Aras Koridoru" üzerinde altyapı yatırımları yaptığını, yeni köprü ve yollar inşa ettiğini kaydetti.