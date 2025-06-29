Almanya ile Eurofighter görüşmeleri hızlandı: Yeşil ışık yakın

Türkiye, savunma alanında yerli ve milli araçlarını üreterek son 20 yıllık süreçte büyük bir aşama kaydetti.

Bir yandan yerli araçlar savunma ve güvenlik stratejisi kurgusunda önemli bir yer tutarken bir yandan da dış alımlarla bu kurgu güçlendiriliyor.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın geliştirilmesi sürerken hava filosu, satın almalarla genişletiliyor.

EUROFİGHTER GÖRÜŞMELERİ

Almanya’da iktidara gelen yeni Hristiyan Demokrat-Sosyal Demokrat (CDU-SPD) koalisyon hükümetinin daha önce engellenen Türkiye’ye savaş uçağı ihracatına onay vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Handelsblatt tarafından yapılan habere göre bu gelişme, Başbakan Friedrich Merz’in NATO zirvesi kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından kamuoyuna yansıdı.

TÜRKİYE 40 ADET UÇAK ALMAYI PLANLIYOR

İngiltere’nin öncülük ettiği ihracat girişimiyle Türkiye’ye yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satılması planlanıyor.

Ancak bu satış için Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’den oluşan Eurofighter konsorsiyumunun tüm üyelerinin onayı gerekiyor.

ALMANYA'DAN YEŞİL IŞIK

İngiltere Mart ayında resmi teklifini iletirken, Almanya’daki önceki koalisyon olan SPD-Yeşiller-FDP üçlüsü projeye itiraz etmişti.

Ancak Merz liderliğindeki yeni hükümetin bu konuda daha “açık ve esnek” bir yaklaşım benimsediği ifade ediliyor.

"YENİDEN YAPILANILIYOR"

Savunma sitesi Army Recognition'ın haberine göre "Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon satışına yeşil ışık yakması, Avrupa savunma politikası ve bölgesel güç dengelerinde köklü bir yeniden hizalanmayı temsil ediyor." denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Eurofighter Typhoon, hava üstünlüğü ve hassas taarruz görevleri için tasarlanmış çok amaçlı bir savaş uçağı olarak, Türkiye’nin geçici hava gücü stratejisinin merkezinde yer alıyor. Mach 2.0 azami hıza sahip olan, delta-kanard aerodinamiğiyle tasarlanmış ve gelişmiş ECRS AESA radarıyla donatılmış olan Typhoon, çatışmalı ortamlarda üstün manevra kabiliyeti ve sensör füzyonu sağlıyor.

Haberde, Eurofighter için "Meteor ve AMRAAM füzeleri, hassas güdümlü mühimmatlar ve gelişmiş elektronik harp yetenekleriyle donatılmış bu uçak, kendini kanıtlamış, olgunlaşmış bir 'dördüncü nesil artı' savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Yerli KAAN hayalet uçağı ve ABD’den gelecek F-16 Blok 70’lerin teslimatı arasındaki boşluğu doldurması açısından Türkiye’nin operasyonel önceliklerine oldukça uygun" denildi.

BERLİN YÖNETİMİ ILIMLI

Berlin’deki savunma kaynaklarına göre, yeni koalisyon, silah ihracatında daha az kısıtlayıcı bir tutum takınacak.

Başbakan Merz, NATO’ya yaptığı ilk ziyaret sırasında Türkiye’yi “önemli bir müttefik” olarak tanımlamış ve ikili ilişkileri güçlendirme ifadelerini kullanmıştı.

Ankara’nın Eurofighter’larla ilgisi, ABD’nin F-35 satışını iptal etmesi ve Türkiye’nin halihazırda F-16 gibi Amerikan menşeli platformlara bağımlı olmasıyla daha da önem kazanmış durumda.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter konusunda önemli gelişmeler olduğunu açıklamıştı.

Bu bağlamda Erdoğan, “(Eurofighter) Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var.” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇ'TAN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Akif Çağatay Kılıç, geçtiğimiz günlerdeki görüşmeden sonra bu konuda görevlendirildi.

Akif Çağatay Kılıç, bugün Almanya’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet ve Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Nils Schmid ile bir araya geldiğini belirtti.

Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Kılıç, "Yaptığımız görüşmelerde, öncelikle Türkiye-Almanya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği olmak üzere, dış politikadaki güncel konular ile Almanya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.