Almanya'da yaşayan gurbetçi 'sağlık sistemine' isyan etti

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden zaman zaman ülkedeki sağlık sistemine yönelik eleştiriler yapılıyor.

Türk olan ancak Almanya'da yaşayan kadın, yayınladığı bir videoda ile ülkedeki sağlık sistemine tepki gösterdi.

DOKTORLARA SİNİRLENDİ: "BU NASIL BİR SAÇMALIK"

Kadın, paylaştığı videoda, çocuğunun 4 gündür 40 derecenin üzerinde ateşi olduğunu açıkladı.

Yemeyip, içmeyen ve konuşmayan çocuğunu doktora götüren kadın, doktorun 'Git iki gün sonra gel demesine' sinirlendi.

"SİNİRDEN AĞLAYASIM VAR"

Kadın, söz konusu görüntülerde tepkisini şu ifadeler ile dile getirdi:

"GÖRMÜYOR MUSUN ÇOCUĞUN HALİNİ, BU NASIL SİSTEM"

Sabah akşam ölü gibi böyle. Ya kucağımda yatıyor, ya koltukta yatıyor, ya yatakta yatıyor.



Doktor diyor ki ‘Git iki gün sonra gel.’ Ne demek ya! Görmüyor musun çocuğun halini. Bu nasıl sistem, nasıl bir saçmalık. Nasıl berbat bir şey.