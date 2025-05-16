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Haber Merkezi

Dünyayı saran eşcinsellik lobisinin propagandaları, toplum ahlakına her yerden saldırıyor.

Sanat üzerinden en belirgin şekilde işlenen propagandaya Türkiye'de bulunan bazı büyükelçilikler de katılmaya başladı.

ALMANYA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN LGBT FLAMASI

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne LGBT flaması asıldı.

Büyükelçiliğin ön kapısına asılan ve oldukça da büyük gözüken flama, büyükelçiliğin dışından vatandaşlar tarafından görüntülendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye, LGBT propagandasına geçit vermiyor...

Bu nedenle sosyal medyada hızla yayılan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki LGBT flaması, vatandaşlar tarafından da tepki topladı.