Almanya'ya vize kalkacak mı? Dışişleri'nden yeşil ışık! Vize serbestisi açıklaması...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıda dikkat çeken bir detay ise "vize serbestisi" oldu.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanmasının gündeme alınması ile birlikte "Almanya'ya vize kalkacak mı" sorusu gündeme geldi.

İşte, konuya dair son detaylar...

ALMANYA'YA VİZE KALKACAK MI

Umumi pasaport (bordo) sahibi T.C. vatandaşlarının Almanya Schengen vizesi alması gerekirken; Hizmet (gri) ve Diplomatik (siyah) pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 gün vizesiz olarak ülkeye giriş yapabiliyor.

Ancak vize red oranları ve randevu problemleri, vatandaşları mağdur ediyor.

Almanya ile vize serbestisi hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "serbestlik" çağrısı yaptı.

Bakan Fidan, "Vize serbestisi diyaloğu başlamalı.Vize konusunda sorunlar giderilmedi. Almanya'nın aldığı kolaylaştırıcı adımlar kıymetli." ifadelerini kullandı.

Gelecek adım ve kararlar ise bekleniyor.