Alparslan Bayraktar: İran'dan doğalgaz arzında sıkıntı yok

AA & Ensonhaber

İsrail-İran savaşıyla birlikte gözler enerji arzına çevrildi...

Enerji arzına ilişkin en yetkili isimden dikkat çeken açıklama geldi.

DOĞALGAZ ARZI SORULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail-İran çatışmasının, petrolün arzına yönelik olumsuz bir durum yaratabileceğini söyledi.

"ARZ TARAFINDA BİR SORUN YOK"

Petrol fiyatlarında yükseliş olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE, 2019'DAN BERİ İRAN'DAN PETROL ALMIYOR"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirterek "Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Gabar petrolünün, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 8'ini karşıladığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: