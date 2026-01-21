Gazeteci Yılmaz Özdil'den Suriye analizi: Tereyağından kıl çeker gibi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'nin Suriye politikasındaki duruşunu yorumladı.

Özdil, Sözcü TV'de katıldığı programda, Türkiye'nin başarısına değindi.

TÜRKİYE'NİN ETKİLİ DİPLOMASİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Program, 'Suriye'de Kim Kazandı, Kim Kaybetti?' başlığı altında Suriye'deki meseleleri masaya yatırdı.

Özdil, Suriye ordusunun Haseke ve Kamışlı gibi kritik bölgelerde ilerlemesini, Türkiye'nin gizli ve etkili diplomasisinin bir sonucu olarak yorumladı.

"KALIN, FİDAN VE GÜLER'E MADALYA VERİLMESİ GEREKİYOR"

Özdil, konuşmasında MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Suriye meselesindeki başarıları nedeniyle madalya verilebileceğini ifade etti.

Özdil şu sözleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a ve MSB Bakanı'na, bu operasyonun Türkiye'ye kazandırdıkları için devlet tarafından madalya verilmesi gerekir. Türkiye orada öyle bir akıl koydu ki, sahadaki tüm dengeleri altüst etti."

"PLAN TEREĞAYINDAN KIL ÇEKER GİBİ YAPILMIŞ"

"Bu plan, tereyağından kıl çeker gibi sızdırılmadan yapılmış" diyen Özdil, herkesin Abdullah Öcalan, PKK ve Mazlum Abdi'ye odaklandığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asıl hedefinin, Suriye olduğunu belirtti.

Özdil'e göre, Türkiye PKK ve SDG ile birebir uğraşmak yerine, ABD'yi ikna ederek Suriye'yi Beşar Esad yönetimine bırakma stratejisini izledi.

"HEPSİNİN İNSİYATİFİ ERDOĞAN'IN"

Özdil, Hakan Fidan'ın Washington ziyaretlerini hatırlatarak, bu süreçte ABD'nin 'emlakçı büyükelçi' olarak nitelendirdiği Tom Barrack'ın ikna edildiğini savundu.

"Açılımmış, SDG'ymiş, hepsinin inisiyatifi asrın liderimizin eline geçmiş vaziyette" diyen Özdil, Türkiye'nin büyük resimde kazandığını vurguladı.

Özdil, konuşmasında şu sözlere yer verdi: