Alparslan Bayraktar: Nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz

Türkiye, enerji alanında yatırımlarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 69'uncu Genel Konferansı'na video mesaj gönderdi.

"MERKEZİ BİR ROL OYNUYOR"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisinin sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve 2053 net sıfır emisyon hedefine dayandığını belirterek, "Nükleer enerji, bu vizyonda merkezi bir rol oynuyor" dedi.

Türkiye'nin elektrik talebinin gelecek 30 yıl içinde 3 katına çıkacağını belirten Bakan Bayraktar, "Bu artan talebi karşılamak için nükleer ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda elektrik üretim kapasitemizi artırıyoruz" diye konuştu.

2027 HEDEFİNİ AÇIKLADI

2035 yılına kadar 7 gigavat nükleer enerjiyi devreye almayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Küçük modüler reaktörlerin ilave edilmesiyle kapasitemiz 2050 yılına kadar 20 gigavata çıkacak" dedi.

Bakan Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) alınan karar doğrultusunda, Türkiye'nin de 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasiteyi 3 katına çıkarma hedefine bağlı olduğunu dile getirerek, ajansın kapasite oluşturma ve uzmanlık paylaşma çabalarını aktif olarak desteklediklerini bildirdi.

Barışçıl amaçlarla nükleer bilimsel kapasiteyi güçlendirmeye yönelik devam eden çalışmaların bir parçası olarak İstanbul'da bulunan araştırma reaktörünü daha aktif olarak kullanmayı planladıklarını da ifade eden Bayraktar, nükleer bilim ve teknolojinin önemine işaret etti.

"NÜKLEER ENERJİNİN TÜM POTANSİYELİNİ KULLANABİLİRİZ"

Bakan Bayraktar, UAEA tarafından gıda güvenliği, tarım, sanayi, su yönetimi, sağlık ve çevre koruma alanlarında programlar geliştirildiğini belirterek, "Bu bağlamda Türkiye, 'Atoms4Food' gibi girişimlere katılmaktan ve araştırma kurumumuz TENMAK'ın ajansın iş birliği merkezlerinden biri olarak tanınmasından gurur duymaktadır.

Türkiye, küresel refah için nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl kullanımını sağlamak için ajans ve tüm üye devletlerle yakın iş birliğine bağlı kalmaya devam etmektedir. Birlikte, ortak sorumluluk ve karşılıklı destek sayesinde, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz" dedi.