Alparslan Bayraktar: Terörsüz Türkiye çok önemli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

15 Temmuz Kongre Merkezi'nde AK Parti Şırnak Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün" programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Burada konuşan Bayraktar, Türkiye'nin en büyük petrol keşfinin terörden arındırılmış topraklarda yapıldığına dikkat çekti.

Gabar büyüdükçe Şırnak'ın kalkınacağını, Türkiye'nin güçleneceğini belirten Bakan Bayraktar, Gabar'ı daha da büyüteceklerini ifade etti.

"GABAR BÜYÜDÜKÇE PETROL SAHİBİ OLACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, yeni keşiflerle Gabar'ın üretimini artıracaklarını kaydederek, "İnşallah Gabar büyüdükçe buradan geçen petrol hattı ile beraber buradan bir petrol endüstrisi, bir petrol sahibi olacağız. Gabar ve genel olarak Şırnak'ın maden kaynaklarını ekonomisine kazandıracağız.

Sadece kömürden bahsetmiyorum. Bunlarla beraber bölgede istihdam olacak, bu bölgede yeni iş alanları olacak, sanayi olacak ve Şırnak'ın ekonomisi daha da büyüyecek. Onun için Şırnak, göç veren değil, göç alan bir il haline gelecek" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ"

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi olduğunu dikkat çeken Bayraktar, Gabar'daki başarının bu vizyonun sembolü olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu ufak bir fragmanını Gabar'da gördüklerini aktaran Bayraktar, "Burada bu petrol, milyonlarca yıldır bu torakların altındaydı. Bu dağların altındaydı. Eylül 2021'de birden burada petrol oluşmadı. Ama ne vardı? Terör vardı, kan vardı, roket vardı, göz yaşı vardı, korku vardı, umutsuzluk vardı. Ne zaman ki onlar bitti, bu bölge terörden arındı biz geldik, burada sismik çalışmalar ile sondaj yaptık ve Eylül 2021'de Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Terörsüz Türkiye çok önemli. Gözümüz gibi sakınmamız ve özen göstermemiz gereken bir iş" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KADINLA MÜMKÜN"

Kadınların bu sürecin en güçlü aktörü olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu ifadeyi çok beğendim. Terörsüz Türkiye kadınla mümkün. Çünkü biz inanıyoruz ki, Türkiye'nin huzuru, birliği ve geleceği kadınların emeğiyle güçlenecek," diye konuştu.

Programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kadınlar ve STK temsilcileri katıldı.