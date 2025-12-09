Alparslan Bayraktar: Türkiye'nin 10 milyar metreküp gaz ihraç kapasitesi bulunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da gerçekleştirilen 15. Türkiye Enerji Zirvesi özel oturumunda sektör gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin sondaj ve sismik gemileriyle dünyadaki dördüncü büyük filoya sahip ülke haline geldiğini aktaran Bayraktar, Karadeniz'de hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinde birinci fazın bitirildiğini söyledi.

"60 MİLYAR METREKÜP GAZ ÜRETECEĞİZ"

Bayraktar, konutlarda ve sanayide doğalgaz tüketiminin arttığına, doğalgazdan elektrik üretiminin de yükseldiğine dikkati çekerek, "Bu sene itibarıyla yaklaşık 60 milyar metreküp gaz tüketeceğiz." dedi.

"GABAR PETROLÜ HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Gelecek yıl üretimin iki katına çıkararak yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının karşılanabileceğini işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

2028 hedefimiz 40 ila 45 milyon metreküp günlük üretim, 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi ihtiyacımızla karşılayabilmek. Karadeniz gazı şu anda bizim en önemli milli projelerimizin başında geliyor. Gabar petrolü için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 80 bin varil günlük üretimimiz var. Gabar, petrol ithalatını en az 2 milyar dolar aşağı çekiyor. Bunlar bizim için, ekonomimiz için çok hayati konular.

Enerji konusunda yeni müjdeler için çalışmaların devam ettiğine değinen Bayraktar, "Özellikle Karadeniz'de bu yıl 6 derin deniz sondajı yapmayı planlıyoruz. Bunu yapabilmek için 5. sondaj gemimiz şu anda Türkiye'de. Muhtemelen 2026 başından itibaren operasyona hazır hale gelecek. Karadeniz'de bu 6 sondajla hem Batı Karadeniz'de hem Orta Karadeniz'de hem de Doğu Karadeniz'de yapacağımız sondajlarla petrol ve doğalgaz arayacağız. Bunlardan sonra ancak bir müjde gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ ARZ GÜVENLİĞİNDE TEHLİKE YOK"

Bayraktar, yıl sonunda süresi dolacak yaklaşık 22 milyar metreküplük doğalgaz ithalat sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını belirterek, "Bu anlamda Türkiye, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden süresi dolan 21,75 milyar metreküplük kontratı bir yıl daha uzattı. Türkiye'nin arz güvenliğinde bu açıdan bir risk yok. Söz konusu gaz BOTAŞ tarafından alınıp, Türkiye'ye getirilecek." diye konuştu.

Türkiye'nin doğalgaz iletim şebekesinin oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Bayraktar, "BOTAŞ'ın bugün 20 bin kilometrenin üzerinde iletim hattı bulunuyor. Dağıtım tarafı ise sektör özel sektör eliyle büyüdü. Bu, Türkiye'nin sessiz devrimlerinden biri. Bugüne kadar 220 bin kilometrenin üzerinde doğal gaz dağıtım hattı inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesinin de hızla arttığını vurgulayarak, "Depolama açısından Türkiye'nin geldiği nokta 6,3 milyar metreküp. 2030'lara geldiğimizde ihtiyacımız olan gazın en az yüzde 20'sini depolayabilir hale gelmemiz gerekiyor. Hedefimiz bu." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin yıllık 70-80 milyar metreküplük gazı tedarik edebilecek bir altyapıya ulaştığını belirterek, "Biz 10 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz ticaretini yapabilecek bir noktadayız." dedi.

"AKKUYU NGS'DE YAKLAŞIK 10,6 MİLYAR DOLARLIK YERLİLİĞE ULAŞTIK"

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün devreye alınma sürecinin salgın, yurt dışından gelecek ekipmanların gecikmesi gibi sebeplerden uzadığını belirterek, "İnşallah bunu yapacağız. İlkini yapmak çok önemli, değerli. Türkiye bu sayede çok ciddi bilgi birikimine, tecrübeye sahip oluyor. 2025 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla Akkuyu NGS'de yaklaşık 10,6 milyar dolarlık yerliliğe ulaştık. Santralin inşaatında yüzde 56 yerlilikteyiz şu anda." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küçük modüler reaktörler dahil bütün kollardan nükleer enerji sektörünü geliştirmeye çalıştığını dile getiren Bayraktar, Sinop'a yapılacak nükleer santral konusunda görüşülen ülkeler olduğunu ancak henüz anlaşma yapılmadığını söyledi.

Bayraktar, Güney Kore ile mutabakat zaptı imzaladıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki 6 ay onlarla yoğun çalışarak bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Trakya'ya yapılacak nükleer santral konusunda da Çin ile görüşüldüğünü ve ABD'li firmaların da Türkiye'de nükleer enerji santrali projeleriyle ilgilendiğini belirten Bayraktar, "Belki üçlü, dörtlü konsorsiyumlarla Sinop ve Trakya bu şekilde kurulabilir." dedi.

"ÖZ TÜKETİM AMAÇLI LİSANSSIZ PROJELERDE İYİLEŞTİRMEYE GİDİLECEK"

Bayraktar, öz tüketim amaçlı lisanssız projelerde iyileştirmeye gidileceğini belirterek, "2026'da özellikle çatı uygulamaları başta olmak üzere, kendi ihtiyacı için tesis kurmak isteyen ve ürettiği fazla elektriği sisteme satma zorunluluğu olmayan yatırımcılar için alan açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çatı uygulamaları ve öz tüketim amaçlı projeler için kapasite tahsisini açmayı hedeflediklerine işaret eden Bayraktar, "Hibrit tesislerin kapasite tahsisi de bu kapsamda olacak. Rüzgar santrallerinde ise mevcut kurulu güç içinde teknik olarak kapasite artışı yapılabilecek alanlarda yeni tahsislere gideceğiz. Elbette teknik kısıtlar da söz konusu, bu nedenle sınırsız bir alan yok." bilgisini paylaştı.