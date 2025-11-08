Alparslan Bayraktar'ın 'Mutfakta tüp boş diyen' CHP’li vekile yanıtı gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de bütçe mesaisi sürüyor...

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

BAKAN BAYRAKTAR SUNUM YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da komisyona gelerek Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

KOMİSYON ÜYELERİYLE TOKALAŞTI

Oturum başlamadan önce salona girerken tek tek komisyon üyesi milletvekilleriyle tokalaşan Bayraktar, görüşmelerde artık bir klasik haline gelen muhalefet protestolarından biriyle karşılaştı.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN ELİNDE PATLAYAN TÜP

Beraberinde piknik tüpü getiren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, selamlaşma sırası kendisine gelince elini uzatan Bakan Bayraktar'a tüpü gösterdi.

Aktay, Bayraktar'a, "Sayın Bakanım halkın mutfağında bu tüp maalesef boş." ifadeleriyle tepki gösterdi.

UNUTULMAZ CEVAP VERDİ

Protesto karşısında sakinliğini koruyarak diğer vekillerle tokalaşmaya devam eden Bayraktar, CHP'li vekile unutulmaz cevap verdi.

"EVET, ÇÜNKÜ DOĞALGAZ KULLANIYORLAR"

Bayraktar, duraksamadan "Evet. Çünkü doğalgaz kullanıyorlar gerek yok." dedi.

Bu ansızın gelen mantıklı cevap karşısında hem CHP'li Aktay hem de diğer komisyon üyeleri ne yapacağını şaşırdı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kalabalık içinden cevabı beğenenlerden birinin "Vaayy!" sesi duyulurken o anlar, kameralara yansıdı.

GÜNDEM OLDU

Bakan Bayraktar'ın CHP'li vekile verdiği cevap gündem oldu.