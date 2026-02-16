Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak sabahı erken saatlerde harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı “Şafak Operasyonu” gerçekleştirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş da vardı.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal mahlaslı Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

11 ismin hepsine yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulandı.

TEST SONUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR

12 Şubat'ta komedyen Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin negatif çıkmasının ardından aynı soruşturmada gözaltına alınan Toşko mahlaslı Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Gazeteci Burak Doğan'ın edindiği bilgilere göre; bugün ise (16 Şubat) Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın uyuşturucu testinde esrar ve kokain pozitif olduğu belli oldu.

Çakal mahlaslı rapçi Emirhan Çakal'ın da uyuşturucu testi esrar ve kokain için pozitif sonuçlandı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında test veren Barış Murat Yağcı'nın testi ise negatif çıktı.