MSB paylaştı: Mehmetçik, İspanya ve İtalya askerleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi

NATO kapsamında Almanya'da icra edilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatı devam sürüyor.

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen Steadfast Dart-2026 Tatbikatı, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikatta, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetleri test ediliyor.

Tatbikata 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla katılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2 bin personelin görev aldığı organizasyonda, envanterde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmat kullanılıyor.

MSB'DEN YENİ PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında ise Almanya'da gerçekleşen 'NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Müttefik ülke birlikleriyle tecrübelerimizi paylaşırken iş birliği ve birlikte çalışabilirlik faaliyetlerini pekiştirmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

İSPANYA VE İTALYA İLE ORTAK ÇALIŞMA

Mehmetçik, tatbikat kapsamında İspanya ve İtalya askerleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi.

Tatbikatın ortak çalışma usüllerini geliştirmen konusunda katkı sağladığı belirtildi.

TB3 SİHA'LARDAN TAM İSABET

Geçtiğimiz gün Tatbikat kapsamında donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’larla Baltık Denizi’nde atış yapıldı.

Belirlenen hedefleri tam isabetle vuran SİHA'lar daha sonra güvenli bir şekilde gemiye döndü.

NATO 'HOŞ GELDİNİZ' MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Türk askeri bölgeye ulaştıktan sonra NATO’nun açıklamasında, Türk askerlerine yönelik "Almanya’ya hoş geldiniz" ifadesi dikkat çekmişti.

Yapılan açıklamada "Hareketten varışa kadar görev devam ediyor. Türkiye’nin 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı, Türkiye’den intikalinin ardından Steadfast Dart 26 kapsamında Almanya’ya ulaştı. Müttefikler; hazırlık seviyesini ve kolektif savunmayı güçlendirmek için birlikte hareket ediyor, birlikte eğitim yapıyor. Almanya'ya hoş geldiniz!" ifadeleri yer almıştı.