Ersan Şen: Sosyal medyada e-Devlet üzerinden kimliklendirme yapılmalı

Ülke gündeminde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, sosyal medyaya yönelik bir yasa çalışması içerisinde olduklarını duyurdu.

Gürlek, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak." dedi.

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde yayınlanan programa konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İNSANLAR CEP TELEFONLARI İLE HAYATI BÜTÜNLEŞTİRMİŞLER"

Bu konuda yapılan çalışmaları desteklediğini belirten Şen, şunları kaydetti:

Hep şu söyleniyor. Bizim devletimiz zaten sertleşti ayrıca bir sosyal medyamız var. Bırakın biz bunu yapalım.



Yok kardeşim olmaz. Her şey olabiliyor. İnsanlar artık akıllı cep telefonlarıyla hayatı bütünleştirmişler.

SORUMLULUĞA DİKKAT ÇETİ

Sosyal medyanın gerçek hayatın sureti olduğunu söyleyen Şen, bu mecralarda her türlü tehdidin yaşanabileceğini söyledi.

İnsanların burada yaptıklarının bir sorumluluğunun olması gerektiğini belirten Şen, hakaret ve yalan yer almıyorsa ifade hürriyetine izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

"KİMLİKLENDİRME YAPILMALI"

Bu konuda geç kalındığını ifade eden Şen, "Siz istediğinizi yazıyorsunuz bunun bir sorumluluğu olmalı.

Kimliklendirme yapılmalı hatta çok geç kaldı." dedi.

'E-DEVLET ONAYLI OLMALI' DEDİ

Devletin bu konuda denetimi artırması gerektiğini vurgulayan Ceza Hukukçusu, şu ifadelere yer verdi: