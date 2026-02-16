Feti Yıldız'dan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon raporunda mutlaka olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla sürüyor.

Süreçte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile önemli eşikler aşıldı.

RAPORA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun TBMM'ye sunmak üzere hazırladığı rapora ilişkin açıklama yaptı.

"UMUT HAKKI İÇERİK OLARAK MUTLAKA OLACAK"

Feti Yıldız, açıklamasında 'umut hakkı' tartışmalarına açıklık getirdi.

Kamuoyunda tartışılan raporla alakalı değerlendirmelerde bulunun Yıldız, raporda Abdullah Öcalan için 'umut hakkı' ifadesinin doğrudan yer alıp almayacağına dair sorulara yanıt verdi.

Yıldız açıklamasında, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜM SİYASİ PARTİLERLE UZLAŞMA SAĞLANDI"

Yıldız, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen komisyon toplantısında 'umut hakkı' konusunda tüm siyasi partilerle uzlaşıldığını açıklamıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum tavsiyesi içeren raporun yakında Meclis'e sunulacağını belirten Yıldız, "Bu raporda AİHM kararlarına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyma tavsiyesi var. Onun için umut hakkı kararı da var." sözlerini kullanmıştı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut Hakkı, müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış mahkumların, belirli bir süre sonunda durumlarının gözden geçirilerek serbest kalma umuduna sahip olmasını sağlayan bir haktır.

Bu hak, ceza infazının yalnızca cezalandırmaya değil, mahkumların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasına yönelik olması gerektiği ilkesine dayanır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirir.

Umut hakkı, sadece belirli koşulları sağlayan mahkûmlar için geçerlidir.

Bu şartlar arasında, mahkumun cezaevindeki davranışları, rehabilitasyon sürecine katılımı ve infaz sürecindeki genel tutumu yer alır.