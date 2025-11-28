Altan Tan: Öcalan'ın ayrı ulus devlet fikri yok

ALTAN TAN'IN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu kapsamda gündemdeki ilk sırasını uzunca bir süredir koruyan Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırıldı.

Kürt siyasetinin tanınmış isimlerinden HDP'den 2018'de istifa eden Altan Tan, Çağlar Cilara'nın konuğu oldu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tan'a, Öcalan'ın 'ulus devlet' fikrinden vazgeçip geçmediği de soruldu.

"ÖCALAN'IN AYRI DEVLET KURMA FİKRİ YOK"

Öcalan'ın böyle bir fikri olmadığını ve birçok kez bunu dile getirdiğini belirten Tan şöyle konuştu:

"Bunu kendisi defalarca söyledi. Mesela 20 sene önce Mehmet Ali Birand'ın onunla yaptığı bir röportaj var. Fatih Altaylı'nın yaptığı bir röportaj var. Mesela Cengiz Çandar, şimdi milletvekili ama zamanında gazeteci kimliği ile Özal'ın bazı mesajlarını götürdü-getirdi. O da buna şahittir.

Şu an Abdullah Öcalan’ın ayrı bir ulus devlet fikri yok. Bunu bağıra bağıra söylüyor bunu.

Tabi PKK buharlaşmayacak, siyasileşecek.

"KİMLER NİYE BUNA KARŞI ÇIKIYOR?"

Şimdi gelelim Türkiye'de neden bir direnç var. Kimlerde bir direnç var bir sayalım. Ulusalcılar, milliyetçiler, Kemalistler, koyu CHP'liler, bakın CHP'lilerin hepsi değil eski CHP'liler feryad ediyorlar. Peki neden?

"ŞİMDİ KARŞI ÇIKANLAR OYLAR İMAMOĞLU'NA AKARKEN BUNDAN UTANMADILAR"

Kürtlerin oyunu 2019'da Ekrem İmamoğlu’na bedava alırken bunlar feryat etmediler. Hatta o zaman PKK şiddete de teröre de devam ediyordu. Bundan korkmadılar, utanmadılar, imtina etmediler. Bu kent uzlaşısı denen ittifakı kurdular.

2023’te Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da Şişli ve Kadıköy’de aldığı oydan daha fazla oy aldı. Ve 2024 belediye seçimleri... Peki şimdi neye karşı çıkıyorsunuz?

"KORKUNUN NEDENİ İTTİFAKLARIN DEĞİŞMESİ"

Korku şu; ittifaklar değişiyor. Daha önce CHP, DEM, TİP, Kürt Solu Türk Solu Ali’siz Aleviler, Kemalistler… bunlar CHP’nin etrafında bir bloktu. Bu ittifakın içinde Selahattin Demirtaş da vardı.

Abdullah Öcalan 2029 yılında belediye seçimlerinde Ali Kemal Özcan vasıtası ile mektup gönderip, 'Bu seçimlerde taraf olmayın, CHP'ye oy vermeyin' dediği vakit Selahattin Demirtaş, 'Bu bir oyundur, bu mektup gerçek değildir yüklenin CHP'ye' diye tweetler attı. İmamoğlu'na destekler verildi.

Şimdi bu ittifak değişti.

"BU SÜREÇ SONUNDA DEM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERECEK"

Eğer bu süreç başarıyla giderse bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da dillendirdi. Dedi ki 'Biz bu süreci AK Parti DEM, MHP birlikte yürüteceğiz.'

Şimdi eğer bu böyle olursa, Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesi için Meclis'te 360 oy lazım.

Eğer bu süreç doğru giderse DEM Parti Erdoğan’ın adaylığı için oy verecek. Seçimde de DEM Parti CHP’ye destek vermeyecek."